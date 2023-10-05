وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بجازان

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أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة الملكية في منطقة جازان.
وأبرزت الهيئة الملكية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشرف خدمات صناعية.
– أخصائي تطوير الأعمال.
– أخصائي مساندة تكامل صناعي.
– مشرف الوقاية من الحرائق.
– أخصائي خطط الأزمات.
– أخصائي خطط استمرارية الأعمال.
وأوضحت الهيئة الملكية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 أكتوبر 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 18 أكتوبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)