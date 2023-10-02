وظائف شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال

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أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة نبيل عبد الله ابو نهية وشريكه، وشركة نقطة المراقبة للخدمات البيئية” في كل من رأس الخير، وينبع.
وأبرز البرنامج، أن وظائف برنامج التأهيل والإحلال المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشرف فني (رأس الخير).
– فني شبكة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (رأس الخير).
– مشغل معدات ثقيلة (عدد وظيفتين/ رأس الخير).
– مشغل أوتوكاد (رأس الخير).
– فني مختبر (ينبع).
وأوضح برنامج التأهيل والإحلال، أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 أكتوبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 أكتوبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)