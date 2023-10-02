وظائف شاغرة في برنامج خدمة ضيوف الرحمن

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أعلن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، التابع لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب البرنامج في محافظة جدة.
وكشف البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مساعد مدير تطوير الأعمال (عدد وظيفتين): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة، علوم المعلومات، الاقتصاد، الإحصاء)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– محلل بيانات أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة، علوم الكمبيوتر، الإحصاء)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 أكتوبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 نوفمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)