Icon

بق الفراش يُخيف فرنسا ومعلومات صادمة عن الحشرات Icon عقاب طريف من تشافي لـ لامين يامال Icon وظائف شاغرة بشركة المراعي في 4 مدن Icon جلطة القلب الصامتة قد تحدث دون ألم Icon وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية Icon وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع في 4 مدن Icon هجمة ضائعة تدفع جماهير الشباب لمهاجمة حبيب ديالو Icon وظائف شاغرة في فروع العليان القابضة Icon وظائف إدارية شاغرة في طيران الرياض Icon التعاون يتقدم على الطائي بثنائية في الشوط الأول Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية

الخميس ٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٣ مساءً
وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الجامعة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود

وبيّنت جامعة الملك سعود، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف هندسية وإدارية شاغرة في البنك الإسلامي

وظائف هندسية وإدارية شاغرة في البنك الإسلامي

مستفيدو الضمان الاجتماعي لـ سكني: نطالب بمعاملتنا أسوة بالمتقاعدين

مستفيدو الضمان الاجتماعي لـ سكني: نطالب بمعاملتنا أسوة بالمتقاعدين

– فني دعم أول (للنساء/ الرياض).

– أخصائي أسنان مساعد (للنساء/ الرياض).

– مساعد وحدة طبية/ أسنان (للنساء/ الرياض).

– أخصائي مختبر أسنان (للرجال/ الرياض).

– أخصائي صحة الأسنان (الرياض).

– أمين مختبر المهارات (الرياض).

– مساعد مهندس مشاريع (جدة).

– مهندس مباني (جدة).

– مهندس معماري (جدة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 20 ربيع الأول 1445هـ، ويستمر التقديم حتى يوم السبت الموافق 29 ربيع الأول 1445هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سخونة المحيطات وراء كارثة فيضانات ليبيا
العالم

سخونة المحيطات وراء كارثة فيضانات ليبيا

العالم
الألعاب النارية تزين الواجهة البحرية بجدة
السعودية اليوم

الألعاب النارية تزين الواجهة البحرية بجدة

السعودية اليوم
طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر غدًا
السعودية اليوم

طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر غدًا

السعودية اليوم
أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 4 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 4...

السعودية اليوم
مدني الرياض يسيطر على حريق التهم شاحنة بحي الملك فهد
السعودية اليوم

مدني الرياض يسيطر على حريق التهم شاحنة...

السعودية اليوم
موقف مبابي من مباراة باريس سان جيرمان ضد نيس
الرياضة

موقف مبابي من مباراة باريس سان جيرمان...

الرياضة
طفل يحمل شقيقته لحمايتها من حرارة الأرض
السعودية اليوم

طفل يحمل شقيقته لحمايتها من حرارة الأرض

السعودية اليوم
هيئة تنظيم الإعلام: ترخيص النشاط الإعلامي يحمي إبداعك
السعودية اليوم

هيئة تنظيم الإعلام: ترخيص النشاط الإعلامي يحمي...

السعودية اليوم