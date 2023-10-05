وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الجامعة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود

وبيّنت جامعة الملك سعود، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني دعم أول (للنساء/ الرياض).

– أخصائي أسنان مساعد (للنساء/ الرياض).

– مساعد وحدة طبية/ أسنان (للنساء/ الرياض).

– أخصائي مختبر أسنان (للرجال/ الرياض).

– أخصائي صحة الأسنان (الرياض).

– أمين مختبر المهارات (الرياض).

– مساعد مهندس مشاريع (جدة).

– مهندس مباني (جدة).

– مهندس معماري (جدة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 20 ربيع الأول 1445هـ، ويستمر التقديم حتى يوم السبت الموافق 29 ربيع الأول 1445هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا)