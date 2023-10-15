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وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية

الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٩ مساءً
وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الجامعة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود

وبيّنت جامعة الملك سعود، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مهندس مراقبة العمل (الرياض).

– فني مختبر (الرياض).

– مهندس معماري (جدة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 30 ربيع الأول 1445هـ، ويستمر التقديم حتى يوم الاثنين الموافق 8 ربيع الآخر 1445هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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