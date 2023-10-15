وظائف شاغرة لدى مركز الرقابة على الالتزام البيئي وظائف شاغرة بفروع شركة بوبا العربية وظائف إدارية شاغرة في وزارة الطاقة ديفيد ساترفيلد يقود جهود أمريكا الإنسانية بغزة فمن هو؟ وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية مواجهة نارية مرتقبة بين إنجلترا وإيطاليا وظائف شاغرة لدى شركة تحكم وظائف شاغرة بشركة تطوير لتقنيات التعليم كريم بنزيما: القصف الظالم في غزة لا يستثني الأطفال أو النساء مستشفيات غزة قد تتحول إلى مقابر جماعية
أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الجامعة في كل من الرياض، وجدة.
وبيّنت جامعة الملك سعود، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس مراقبة العمل (الرياض).
– فني مختبر (الرياض).
– مهندس معماري (جدة).
وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 30 ربيع الأول 1445هـ، ويستمر التقديم حتى يوم الاثنين الموافق 8 ربيع الآخر 1445هـ.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا)