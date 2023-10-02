وظائف شاغرة في روشن للتطوير العقاري

اختفى خلف شاحنة ليمنع جهاز ساهر من رصد لوحات مركبته! هدفا تاليسكا يمنحان النصر التفوق في 5 دقائق رونالدو يسجل هدفه الأول آسيويًّا بلقاء النصر ضد استقلال دوشنبه قناصة أوكرانيا يقتلون في 4 ثوانٍ لاعبو الاتحاد في مطار أصفهان استعدادًا للعودة إلى جدة سائق الحافلة المدرسية دهس طالب الدمام مرتين ولم يستجب لنداء أخيه الأكبر النصر يتأخر أمام استقلال دوشنبه بهدف في الشوط الأول وظائف شاغرة لدى بوبا العربية في 3 مدن وظائف هندسية وإدارية شاغرة في طيران أديل وظائف شاغرة في برنامج خدمة ضيوف الرحمن
أعلنت شركة روشن للتطوير العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في كل من الرياض، ومكة المكرمة.
وأبرزت شركة روشن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير/ مستشار التكنولوجيا.
– مدير أنشطة الحي.
– مدير العمليات المجتمعية.
– مدير أول تخطيط وجدولة المشاريع.
– أخصائي عمليات المبيعات.
– مدير تخطيط ومراقبة المشاريع.
– مساعد مدير الإستراتيجية والتخطيط.
وأوضحت شركة روشن، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 أكتوبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 نوفمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)