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وظائف شاغرة في روشن للتطوير العقاري

الإثنين ٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٩ مساءً
وظائف شاغرة في روشن للتطوير العقاري
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة روشن للتطوير العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في كل من الرياض، ومكة المكرمة.

تفاصيل وظائف روشن العقارية

وأبرزت شركة روشن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير العمليات المجتمعية.

– مدير أول تخطيط وجدولة المشاريع.

– أخصائي عمليات المبيعات.

– مدير تخطيط ومراقبة المشاريع.

– مساعد مدير الإستراتيجية والتخطيط.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة روشن، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 أكتوبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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