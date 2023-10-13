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وظائف شاغرة في شركة الفنار

الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٩ مساءً
وظائف شاغرة في شركة الفنار
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مساح كميات.

– مهندس تخطيط المبيعات.

– مطور تطبيقات.

– أخصائي مراقبة الجودة.

– مدير التصميم الإبداعي.

– مدير قسم الإسكان.

– محاسب فرع المبيعات.

– مدير تقنية المعلومات.

– مستشار وظيفي.

– مستشار تقني أول/ الإنترنت الأشياء.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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