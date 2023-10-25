وظائف شاغرة في شركة المراعي

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أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من رابغ، والخرج.
وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مساعد مدير تشغيل الموانئ (رابغ): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الإدارة البحرية والموانئ، الخدمات اللوجستية)، أو ما يعادلها.
– مدرب فني/ النقل والخدمات اللوجستية (الخرج): شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة.
وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 أكتوبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)