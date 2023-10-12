وظائف شاغرة في شركة تبوك الدوائية

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أعلنت شركة تبوك الدوائية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الدمام.
وبيّنت شركة تبوك الدوائية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مساعد مدير البحث والتطوير: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الصيدلة، الهندسة الكيميائية، الهندسة الصيدلانية).
– مشرف مراقبة الجودة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الصيدلة، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة تبوك الدوائية، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 أكتوبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 أكتوبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)