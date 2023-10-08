فيصل بن فرحان :ضرورة العمل على وقف التصعيد في غزة ومحيطها موعد حساب المواطن الدفعة 71 شاملًا الدعم الإضافي وظائف شاغرة بشركة الحاج حسين رضا ميلان يُدرج جيرو ضمن قائمة حراس المرمى ! إتاحة تسلّم جواز السفر من إدارات وفروع الجوازات بعد تجديده إلكترونيًا إطلاق شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية لخدمة 1000 موقع وظائف شاغرة في شركة قطار سار وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للموانئ وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة التعادل يحسم مباراة برايتون ضد ليفربول
أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من النعيرية، والرياض.
وأبرزت الشركة السعودية للخطوط الحديدية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– منسق دعم الأعمال الإقليمي (النعيرية).
– أخصائي مشتريات البنية التحتية (الرياض).
– مهندس أداء الشبكات (الرياض).
وأوضحت الشركة السعودية للخطوط الحديدية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 8 أكتوبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)