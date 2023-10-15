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وظائف شاغرة في شركة ياسرف

الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٧ مساءً
وظائف شاغرة في شركة ياسرف
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.

تفاصيل وظائف شركة ياسرف

وبيّنت شركة ياسرف، أنَ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– رئيس فريق هندسة العمليات/ المرافق: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مهندس مكافحة التآكل/ المعدات: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة ياسرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 أكتوبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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