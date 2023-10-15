وظائف شاغرة في شركة ياسرف

وظائف شاغرة لدى مركز الرقابة على الالتزام البيئي وظائف شاغرة بفروع شركة بوبا العربية وظائف إدارية شاغرة في وزارة الطاقة ديفيد ساترفيلد يقود جهود أمريكا الإنسانية بغزة فمن هو؟ وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية مواجهة نارية مرتقبة بين إنجلترا وإيطاليا وظائف شاغرة لدى شركة تحكم وظائف شاغرة بشركة تطوير لتقنيات التعليم كريم بنزيما: القصف الظالم في غزة لا يستثني الأطفال أو النساء مستشفيات غزة قد تتحول إلى مقابر جماعية
أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.
وبيّنت شركة ياسرف، أنَ الوظائف المتاحة على مسمى:
– رئيس فريق هندسة العمليات/ المرافق: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مهندس مكافحة التآكل/ المعدات: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية، أو ما يعادلها.
وأوضحت شركة ياسرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 أكتوبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 أكتوبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)