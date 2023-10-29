وظائف شاغرة في صندوق التنمية الصناعية

أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي “الصندوق الصناعي”، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الصندوق الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الصندوق الصناعي

وأبرزت إدارة صندوق التنمية الصناعية، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مستشار أول استمرارية الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة المخاطر، المالية، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– خبير مشاريع أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الصناعية، الهندسة الكهربائية، الهندسة الكيميائية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة المدنية)، أو ما يعادلها​.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة الصندوق، أنَّ التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)