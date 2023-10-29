وظائف شاغرة في صندوق التنمية الصناعية

فوائد لن تتوقعها لتناول الألياف وشاي الأعشاب أسعار الغاز تشهد انخفاضًا على الرغم من تصعيد الحرب في غزة لحظة حصار ورشق طائرة قادمة من إسرائيل في مطار روسي تعادل مثير يحسم مباراة نابولي ضد ميلان أمطار غزيرة حتى الجمعة والمدني: ابقوا في أماكن آمنة ترتيب الدوري الإنجليزي بعد ختام مباريات الجولة العاشرة التشكيل المتوقع لـ الهلال ضد الحزم قوة رد سريع أمريكية تتحرك باتجاه شرق البحر المتوسط لقطات تظهر توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في غزة موعد حفل جائزة أفضل لاعب في آسيا 2022 والقنوات الناقلة
أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي “الصندوق الصناعي”، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الصندوق الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة صندوق التنمية الصناعية، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– مستشار أول استمرارية الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة المخاطر، المالية، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– خبير مشاريع أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الصناعية، الهندسة الكهربائية، الهندسة الكيميائية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة المدنية)، أو ما يعادلها.
وأوضحت إدارة الصندوق، أنَّ التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 أكتوبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)