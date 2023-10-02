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وظائف شاغرة في عيادات ديافيرم

الإثنين ٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٢ مساءً
وظائف شاغرة في عيادات ديافيرم
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت مجموعة شركة ديافيرم “Diaverum”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية صحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عيادات ومراكز رعاية مرضى الكلى التابعة للمجموعة في كل من الأحساء، ونمرة.

تفاصيل وظائف مجموعة ديافيرم

وأبرزت مجموعة ديافيرم، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مشرف عيادة (الأحساء): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– أخصائي مكافحة العدوى (نمرة): شهادة البكالوريوس في تخصص التمريض، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة ديافيرم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 أكتوبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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