وظائف شاغرة في فروع العليان القابضة

أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الدمام، والرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف العليان القابضة

وأبرزت مجموعة العليان القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منسق المشتريات (الدمام).

– مسؤول عمليات المبيعات (الرياض).

– مراقب مالي (الرياض).

– أخصائي مبيعات (الرياض).

– رئيس فريق الصيانة (الدمام).

– مشغل معدات ثقيلة (الدمام).

– مدير أول الأمن السيبراني (الرياض).

– مهندس تصميم (الدمام).

– مدير الحسابات (جدة).

– مدير التسويق التجاري (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة العليان القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)