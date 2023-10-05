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وظائف شاغرة في فروع شركة ساماكو

الخميس ٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٧ مساءً
وظائف شاغرة في فروع شركة ساماكو
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة ساماكو للسيارات، التابعة لمجموعة النهلة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع معارض الشركة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف ساماكو

وبيّنت شركة ساماكو للسيارات، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مراقب جودة الفحص (الرياض).

– مراقب ورشة (جدة).

– مدير المشتريات (جدة).

– مدير قطع الغيار (جدة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة ساماكو للسيارات، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 أكتوبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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