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وظائف شاغرة في فروع عيادات ديافيرم

الأحد ٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٩ مساءً
وظائف شاغرة في فروع عيادات ديافيرم
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت مجموعة شركة ديافيرم “Diaverum”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عيادات ومراكز رعاية مرضى الكلى التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وأبها.

تفاصيل وظائف مجموعة ديافيرم

وأبرزت مجموعة ديافيرم، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– أخصائي تغذية علاجية (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص التغذية الإكلينكية.

– أخصائي خدمة اجتماعية (أبها): شهادة البكالوريوس في تخصص الخدمات الاجتماعية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة ديافيرم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 أكتوبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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