وظائف شاغرة في فروع وزارة الطاقة

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أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الوزارة في كل من الرياض، وجدة.
وبيّنت وزارة الطاقة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير متابعة تحصيل الرسوم وتعرفة الخدمة (الرياض).
– مستشار قانوني أول (الرياض).
– مدير برنامج/ الإدارة العامة لإدارة المشاريع المؤسسية (الرياض).
– مدير برنامج/ الإدارة العامة لإدارة المشاريع المؤسسية (جدة).
– مساعد إداري/ الإدارة العامة للأمن والسلامة وإدارة الأزمات (الرياض).
– خبير دعم شركات ناشئة/ الإدارة العامة للابتكار والتطوير (الرياض).
وأوضحت وزارة الطاقة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 أكتوبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)