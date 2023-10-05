وظائف شاغرة في متاجر الرقيب

إتمام طرح المتحدة للصناعات التعدينية في نمو بـ 34 ريالًا للسهم فيروس كورونا متهم بـ وباء العين الوردية مانشيني عن استضافة السعودية للمونديال: لحظة فخر كبيرة لقطات لاصطدام طائرة ومقتل اثنين من ركابها في البرازيل كويلار يخوض مباراته الـ100 كأساسي بالدوري أبرز أرقام الاتحاد والأهلي قبل ديربي الغد فانتوم أوف ذا أوبرا أهم مسرحية موسيقية عالمية في الرياض احذروا رسالة عزيزي دافع الضرائب نادي برشلونة يكشف تفاصيل إصابة ليفاندوفكسي وظائف شاغرة في الإدارة العامة لصحة السجون
أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في كل من الخبر، والرياض، وجدة.
وأبرزت شركة الرقيب التجارية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– موظف موارد بشرية (الخبر).
– محاسب (الخبر).
– مساعد مبيعات (الرياض).
– مساعد مبيعات (جدة).
– مصمم موشن جرافيك (الخبر).
– مساعد مبيعات (الخبر).
وأوضحت شركة الرقيب التجارية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 أكتوبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)