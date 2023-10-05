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وظائف شاغرة في متاجر الرقيب

الخميس ٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٧ مساءً
وظائف شاغرة في متاجر الرقيب
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في كل من الخبر، والرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف الرقيب التجارية

وأبرزت شركة الرقيب التجارية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– موظف موارد بشرية (الخبر).

– محاسب (الخبر).

– مساعد مبيعات (الرياض).

– مساعد مبيعات (جدة).

– مصمم موشن جرافيك (الخبر).

– مساعد مبيعات (الخبر).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الرقيب التجارية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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