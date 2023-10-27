وظائف شاغرة في مجموعة التركي القابضة

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أعلنت مجموعة التركي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الخبر، والرياض.
وأبرزت مجموعة التركي القابضة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محاسب أول/ حسابات المدفوعات (الخبر): شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.
– مشرف إدارة المرافق (الخبر): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة المرافق، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مصمم جرافيك (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت مجموعة التركي القابضة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 أكتوبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 نوفمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)