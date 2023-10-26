وظائف شاغرة في مجموعة ديافيرم

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أعلنت مجموعة شركة ديافيرم “Diaverum”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عيادات ومراكز رعاية مرضى الكلى التابعة للمجموعة في كل من نجران، وجدة.
وأبرزت مجموعة ديافيرم، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– صيدلي إكلينيكي (نجران): شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الصيدلة الإكلينيكية.
– أخصائي ممارس مكافحة العدوى (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصص التمريض، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت مجموعة ديافيرم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 أكتوبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 ديسمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)