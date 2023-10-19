وظائف شاغرة في محطة بوابة البحر الأحمر

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أعلنت شركة محطة بوابة البحر الأحمر، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة جدة.
وأبرزت شركة محطة بوابة البحر الأحمر، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مسؤول مرافق المخيم.
– فني كهرباء.
– مدير الشحن والتفريغ.
وأوضحت شركة محطة بوابة البحر الأحمر، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 أكتوبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 ديسمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)