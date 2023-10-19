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وظائف شاغرة في محطة بوابة البحر الأحمر

الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٢ مساءً
وظائف شاغرة في محطة بوابة البحر الأحمر
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة محطة بوابة البحر الأحمر، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف محطة البحر الأحمر

وأبرزت شركة محطة بوابة البحر الأحمر، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مسؤول مرافق المخيم.

– فني كهرباء.

– مدير الشحن والتفريغ.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة محطة بوابة البحر الأحمر، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 أكتوبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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