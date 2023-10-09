إهانة مبابي قد تُعجل برحيله عن باريس سان جيرمان ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز آرسنال ضد مان سيتي إطلاق الموقع الرسمي لحجوزات تذاكر موسم الرياض 2023 وزير الإعلام يطلق 5 مبادرات تدريبية ورقمية لتمكين الموهوبين 4 إجابات من التأمينات عن أسئلة تشغل المستفيدين وظائف شاغرة في مستشفى الهيئة الملكية وظائف شاغرة لدى الإلكترونيات المتقدمة وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد للعيون برشلونة يكشف تفاصيل إصابة لامين يامال وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود الصحية
أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة مستشفى الملك خالد للعيون، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– فني صيدلة: شهادة الدبلوم في تخصص علوم الصيدلة.
– صيدلاني: شهادة البكالوريوس في تخصص الصيدلة، أو ما يعادلها.
وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 أكتوبر 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 23 أكتوبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)