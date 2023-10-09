وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

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أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والبورد والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة مستشفى الملك عبدالله، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– فني ترميز طبي.
– فني تصوير تخطيط القلب.
– استشاري مساعد/ أمراض القلب.
– فني أول تروية.
– أخصائي أول إدارة المعلومات الصحية.
وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 أكتوبر 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 15 أكتوبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)