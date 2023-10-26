وظائف شاغرة في مستشفى الموسى التخصصي

أعلن مستشفى الموسى التخصصي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر وظائف هندسية وإدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في محافظة الأحساء.

تفاصيل وظائف مستشفى الموسى

وأبرزت إدارة مستشفى الموسى التخصصي، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس الأمن السيبراني.

– أخصائي تحليل البيانات.

– قابلة.

– أخصائي تغذية علاجية.

– سكرتير.

– مساعد صيدلي.

– أخصائي اجتماعي.

– مراقب المخزون/ الصيدلية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة مستشفى الموسى التخصصي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)