وظائف شاغرة في مستشفى الموسى التخصصي

مصر تكشف تفاصيل هجمات طابا ونويبع ونتائج التحقيق سانت ماكسيمين يُقلص الفارق لـ الأهلي الزمالك يسقط في فخ الخسارة ضد إنبي حساب المواطن : 5 حالات تكون فيها الزوجة المستفيد الرئيسي بنكهة صربية .. الهلال يُنهي الشوط الأول بثنائية في الأهلي ميتروفيتش يعوض إهدار ركلة الجزاء بهدف ثانٍ لـ الهلال أمطار غزيرة على جدة ولقطات توثق الحالة موعد مباريات السبت في الدوري الإنجليزي بندر بليلة يؤم المصلين غدًا في صلاة الخسوف بالمسجد الحرام سافيتش يسجل الهدف الأول لـ الهلال في الثانية الـ46
أعلن مستشفى الموسى التخصصي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر وظائف هندسية وإدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في محافظة الأحساء.
وأبرزت إدارة مستشفى الموسى التخصصي، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس الأمن السيبراني.
– أخصائي تحليل البيانات.
– قابلة.
– أخصائي تغذية علاجية.
– سكرتير.
– مساعد صيدلي.
– أخصائي اجتماعي.
– مراقب المخزون/ الصيدلية.
وأوضحت إدارة مستشفى الموسى التخصصي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 أكتوبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)