وظائف شاغرة في مستشفى الهيئة الملكية بينبع

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى الهيئة الملكية بينبع.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية

وأبرزت الهيئة الملكية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني قسطرة القلب: شهادة البكالوريوس في تخصص تخطيط القلب.

– مسؤول الجودة: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الطب والجراحة، الجودة، إدارة الأعمال).

– طبيب مقيم/ باطنة: شهادة البكالوريوس أو أعلى في تخصص الباطنة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة الملكية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 أكتوبر 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 15 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)