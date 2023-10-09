وظائف شاغرة في مستشفى الهيئة الملكية

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أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى الهيئة الملكية في محافظة ينبع.
وأبرزت الهيئة الملكية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– فني إمداد التعقيم: شهادة الدبلوم في تخصصات: (التمريض، التعقيم الطبي).
– طبيب مقيم/ الطب المهني: شهادة البكالوريوس في تخصص الطب المهني.
– أخصائي تمريض: شهادة البكالوريوس في تخصص التمريض.
وأوضحت الهيئة الملكية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 أكتوبر 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 23 أكتوبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)