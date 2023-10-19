وظائف شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والبورد والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى القوات المسلحة بالجبيل، ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، ومركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية

وبينت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– طبيب أخصائي طب نساء وولادة.

– طبيب نائب أول طب طوارئ.

– أخصائي أول أمراض قلب كبار.

– استشاري عناية مركزة.

– أخصائي أول أشعة عامة.

– طبيب أخصائي أول جراحة قلب أطفال.

– أخصائي تميز التمريض.

– فني تعقيم طبي (عدد وظيفتين).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 أكتوبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)