وظائف شاغرة في معهد خدمات البترول

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أعلن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعهد في مدينة الدمام.
وبيّنت إدارة معهد خدمات البترول، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مقيم فني/ الرافعة والمعدات الثقيلة: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.
– مدرب الصحة والسلامة والبيئة: شهادة البكالوريوس في تخصص الصحة والسلامة المهنية، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت إدارة المعهد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 أكتوبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 ديسمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)