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وظائف شاغرة في هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي

الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٧ مساءً
وظائف شاغرة في هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة سدايا

وأبرزت هيئة سدايا، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مهندس سحابة.

– مسؤول القياس وتحسين الإجراءات.

– مطور برمجيات.

– أخصائي الأمن السيبراني السحابي.

– أخصائي إدارة البيانات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة سدايا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 أكتوبر 2023م.

وأفادت الهيئة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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