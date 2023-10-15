طيران ناس يحصد جائزة السفر العالمية كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط ماذا تمنى أحمد حسن كوكا من مدرب منتخب مصر؟ سحابة جديدة في الأفق غير المُشرق للاقتصاد العالمي وظائف شاغرة بمتاجر الرقيب في 4 مدن وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك موعد مباراة منتخب المغرب ضد ليبيريا نيوم تعلن عن تطوير ليجا بـ3 فنادق ومرافق فاخرة وظائف شاغرة لدى مركز الرقابة على الالتزام البيئي وظائف شاغرة بفروع شركة بوبا العربية وظائف إدارية شاغرة في وزارة الطاقة
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي رئيسي البيانات وذكاء الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات)، أو ما يعادلها.
– مدير تدقيق العمليات القانونية والهندسية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (القانون، الهندسة، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.
وأوضحت الهيئة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 أكتوبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)