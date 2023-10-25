Icon

صحفي بريطاني: ما يحدث في دوري روشن جنوني Icon العمل لا يزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم السكني Icon الهلال يهزم الأهلي بثلاثية ويواصل انفراده بـ صدارة دوري روشن Icon مصر تكشف تفاصيل هجمات طابا ونويبع ونتائج التحقيق Icon سانت ماكسيمين يُقلص الفارق لـ الأهلي Icon الزمالك يسقط في فخ الخسارة ضد إنبي Icon حساب المواطن : 5 حالات تكون فيها الزوجة المستفيد الرئيسي Icon بنكهة صربية .. الهلال يُنهي الشوط الأول بثنائية في الأهلي Icon ميتروفيتش يعوض إهدار ركلة الجزاء بهدف ثانٍ لـ الهلال Icon أمطار غزيرة على جدة ولقطات توثق الحالة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم
للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض

وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

الأربعاء ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٥ مساءً
وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الزكاة

وأبرزت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
محمد بن سلمان يتلقى رسالة خطية من جنرال الجيش ورئيس كوبا

محمد بن سلمان يتلقى رسالة خطية من جنرال الجيش ورئيس كوبا

رئيس وزراء سنغافورة ينشر مقطع لقائه بـ ولي العهد على أنغام أغنية موسم الرياض

رئيس وزراء سنغافورة ينشر مقطع لقائه بـ ولي العهد على أنغام أغنية...

– أخصائي أول المراجعة والاعتراضات: شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو ما يعادلها.

– مدير مراقبة وتحسين الشراكات: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، الإدارة العامة، الاتصالات، العلاقات العامة).

– مدقق حسابات أول: شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى الأهلي إسناد في 4 مدن
وظائف

وظائف شاغرة لدى الأهلي إسناد في 4...

وظائف
المودة: 73 ألف خدمة لـ 37 ألف أسرة منذ بداية هذا العام
السعودية اليوم

المودة: 73 ألف خدمة لـ 37 ألف...

السعودية اليوم
الفتح يخطف بطاقة التأهل لدور الـ16 بكأس الملك
آخر الاخبار

الفتح يخطف بطاقة التأهل لدور الـ16 بكأس...

آخر الاخبار
فعاليات مميزة في أسبوع الموضة والأزياء بالعاصمة الرياض
السعودية اليوم

فعاليات مميزة في أسبوع الموضة والأزياء بالعاصمة...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية
وظائف

وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية

وظائف
ديوان المظالم يفتح باب التدريب التعاوني
السعودية اليوم

ديوان المظالم يفتح باب التدريب التعاوني

السعودية اليوم
أبل تكشف عن أسباب ارتفاع حرارة هواتف آيفون الجديدة
تكنولوجيا

أبل تكشف عن أسباب ارتفاع حرارة هواتف...

تكنولوجيا
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول لـ مباراة السعودية ونيجيريا
الرياضة

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول لـ مباراة...

الرياضة