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للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في الرياض

وظائف شاغرة في هيئة الملكية الفكرية

الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٠ مساءً
وظائف شاغرة في هيئة الملكية الفكرية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الملكية الفكرية

وأبرزت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مساعد دعم لجان منازعات الملكية الفكرية.

– مساعد فاحص حقوق التأليف والنشر.

– محلل احترام الملكية الفكرية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 أكتوبر 2023م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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