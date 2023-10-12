وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة عقارات الدولة

وأبرزت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي تدقيق ومحاسبة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.

– كبير محللي أعمال: شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو ما يعادلها.

– مدير إدارة الحوكمة: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

– كبير مسؤولي تطبيقات تقنية: شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو ما يعادلها.

– مدير إدارة الامن والسلامة: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)