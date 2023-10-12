موسم الرياض ونزالاته القوية تجوب العالم ساديو ماني يُشارك في سحب قرعة كأس الأمم الإفريقية 2023 وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة السعودية تبذل جهوداً حثيثة بقيادة محمد بن سلمان للحد من التوترات في غزة موعد مباراة السعودية ضد نيجيريا والقنوات الناقلة أفضل 10 لاعبين تمريرًا في دوري روشن جاستن بيبر أراد التعاطف مع إسرائيل فنشر صورة لـ غزة المُدمرة! طريقة التأكد من حالة دفعة أكتوبر من حساب المواطن وظائف شاغرة بشركة الأهلي إسناد شرطي يمسك بثعبان عملاق تسلل لشاحنة في الهند
أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي تدقيق ومحاسبة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.
– كبير محللي أعمال: شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو ما يعادلها.
– مدير إدارة الحوكمة: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.
– كبير مسؤولي تطبيقات تقنية: شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو ما يعادلها.
– مدير إدارة الامن والسلامة: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 أكتوبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)