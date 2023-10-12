Icon

موسم الرياض ونزالاته القوية تجوب العالم Icon ساديو ماني يُشارك في سحب قرعة كأس الأمم الإفريقية 2023 Icon وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة Icon السعودية تبذل جهوداً حثيثة بقيادة محمد بن سلمان للحد من التوترات في غزة Icon موعد مباراة السعودية ضد نيجيريا والقنوات الناقلة Icon أفضل 10 لاعبين تمريرًا في دوري روشن Icon جاستن بيبر أراد التعاطف مع إسرائيل فنشر صورة لـ غزة المُدمرة! Icon طريقة التأكد من حالة دفعة أكتوبر من حساب المواطن Icon وظائف شاغرة بشركة الأهلي إسناد Icon شرطي يمسك بثعبان عملاق تسلل لشاحنة في الهند Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة

الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٥ مساءً
وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة عقارات الدولة

وأبرزت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
طارق حامدي يحصد برونزية في دورة الألعاب الآسيوية

طارق حامدي يحصد برونزية في دورة الألعاب الآسيوية

جماهير الاتحاد تدعم عودة عبدالرحمن العبود

جماهير الاتحاد تدعم عودة عبدالرحمن العبود

– أخصائي تدقيق ومحاسبة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.

– كبير محللي أعمال: شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو ما يعادلها.

– مدير إدارة الحوكمة: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

– كبير مسؤولي تطبيقات تقنية: شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو ما يعادلها.

– مدير إدارة الامن والسلامة: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تحذير: أمطار غزيرة ورياح شديدة بمكة والباحة
السعودية اليوم

تحذير: أمطار غزيرة ورياح شديدة بمكة والباحة

السعودية اليوم
الأرصاد: أمطار ورياح على مكة المكرمة غدًا
السعودية اليوم

الأرصاد: أمطار ورياح على مكة المكرمة غدًا

السعودية اليوم
السفارة الأمريكية: حفل روائع الأوركسترا السعودية بنيويورك مثال رائع للتبادل الثقافي
السعودية اليوم

السفارة الأمريكية: حفل روائع الأوركسترا السعودية بنيويورك...

السعودية اليوم
انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ193 ريالاً
السوق

انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21...

السوق
إنتر ميلان يحسم مواجهة بنفيكا بهدف يتيم
الرياضة

إنتر ميلان يحسم مواجهة بنفيكا بهدف يتيم

الرياضة
4 خصائص تميز آيفون 15 عن منتجات آبل السابقة
تكنولوجيا

4 خصائص تميز آيفون 15 عن منتجات...

تكنولوجيا
أسرة عادل إمام تكشف سر غيابه عن الشاشة منذ 3 سنوات
مشاهير

أسرة عادل إمام تكشف سر غيابه عن...

مشاهير
أمانة القصيم تعلن عن وظائف شاغرة عبر تمهير
حصاد اليوم

أمانة القصيم تعلن عن وظائف شاغرة عبر...

حصاد اليوم