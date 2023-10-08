مشاهد مروعة لأعنف زلزال يضرب أفغانستان منذ عقدين فوز ثمين لـ آرسنال ضد مان سيتي يصعد به لصدارة الدوري الإنجليزي وظائف شاغرة لدى الأهلي إسناد في 4 مدن وظائف شاغرة لدى طيران أديل القنوات الناقلة لـ مباراة غرناطة ضد برشلونة احسب قيمة دعم حساب المواطن بعد المحددات الجديدة فيصل بن فرحان: ضرورة العمل على وقف التصعيد في غزة ومحيطها موعد حساب المواطن الدفعة 71 شاملًا الدعم الإضافي وظائف شاغرة بشركة الحاج حسين رضا ميلان يُدرج جيرو ضمن قائمة حراس المرمى !
أعلنت شركة الأهلي إسناد، المتخصصة بتقديم خدمات الإسناد الخارجي، التابعة لمجموعة البنك الأهلي السعودي، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، على مسمى “مستشار مبيعات التمويل العقاري”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والخبر، والدمام، والظهران.
وبيّنت شركة الأهلي إسناد، أنّ الوظائف متاحة للسعوديين والسعوديات من حمَلة شهادة الدبلوم أو أعلى في تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.
وأوضحت شركة الأهلي إسناد، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 8 أكتوبر2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)