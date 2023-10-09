وظائف شاغرة لدى الإلكترونيات المتقدمة

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أعلنت شركة الإلكترونيات المتقدمة- إحدى شركات الشركة السعودية للصناعات العسكرية- عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة الإلكترونيات المتقدمة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي التحقق: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات، نظم المعلومات).
– فني معدات الاختبار: شهادة الدبلوم في تخصص الإلكترونيات.
– مساعد مهندس التحقق: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات، نظم المعلومات).
– أخصائي حسابات: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة الإلكترونيات المتقدمة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 أكتوبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 أكتوبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)