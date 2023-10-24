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وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي

الثلاثاء ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٧ مساءً
وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من المنطقة الغربية، والرياض، والخبر.

تفاصيل وظائف الخزف السعودي

وأبرزت شركة الخزف السعودي، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– ممثل مبيعات/ البيع بالجملة.

– مشرف التجارة.

– مدير تنفيذي/ الإستراتيجية والتسويق.

– ممثل مبيعات/ صالة العرض.

– رئيس التدقيق الداخلي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الخزف السعودي، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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  • احمدس

    انا من عملا الخزف وقد سبق وقدمت طلب وظيفه ولاكن لم يحالفني الحض اتمنا قبولي وشكرًا

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