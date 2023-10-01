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وظائف شاغرة لدى السودة للتطوير

الأحد ١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٤ مساءً
وظائف شاغرة لدى السودة للتطوير
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة السودة للتطوير- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مكاتب الشركة في كل من الرياض، والسودة.

تفاصيل وظائف السودة للتطوير

وبيّنت شركة السودة للتطوير، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير البنية التحتية لتقنية المعلومات.

– أخصائي التخطيط الحضري.

– مدير العلاقات العامة والاتصالات.

– أخصائي المشتريات المؤسسي.

– أخصائي محاسبة المشاريع.

– أخصائي الأداء المؤسسي.

– أخصائي العمليات الأمنية.

– مدير الخدمات اللوجستية.

– مدير مراقبة الوثائق.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة السودة للتطوير، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 أكتوبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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