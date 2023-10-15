وظائف شاغرة لدى المجلس الصحي السعودي

أعلن المجلس الصحي السعودي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الأمانة العامة للمجلس الصحي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف المجلس الصحي

وبيّنت إدارة المجلس الصحي أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي معلوماتية الصحية: شهادة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات: (المعلوماتية الصحية، إدارة المعلومات الصحية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي مواصفات تبادل البيانات: شهادة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات: (العلوم الصحية التطبيقية، التمريض، الصيدلة، إدارة المعلومات الصحية، المعلوماتية الصحية، علوم الكمبيوتر).

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المجلس الصحي أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 أكتوبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)