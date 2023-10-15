التعاون الأكثر استثمارًا للركلات الركنية وظائف شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال وظائف شاغرة لدى المجلس الصحي السعودي مصرية تترك أمها أمام دار المسنين : مش قادرة أصرف على ولادي اللواء المربع يشهد تخريج الدورة التأهيلية الأولى لأعمال القطاع بمعهد الجوازات وظائف شاغرة لدى مطارات جدة علي البليهي العنصر الثابت في تشكيلة مانشيني الممرضة عبير تثير مشاعر السعوديين بعد تبنيها حالة طفلة يمنية المسحل يدعم جوردان هندرسون: قائد يحترمه الجميع فيتوريا يُحفز أحمد حجازي بطريقته الخاصة
أعلن المجلس الصحي السعودي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الأمانة العامة للمجلس الصحي في مدينة الرياض.
وبيّنت إدارة المجلس الصحي أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي معلوماتية الصحية: شهادة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات: (المعلوماتية الصحية، إدارة المعلومات الصحية)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– أخصائي مواصفات تبادل البيانات: شهادة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات: (العلوم الصحية التطبيقية، التمريض، الصيدلة، إدارة المعلومات الصحية، المعلوماتية الصحية، علوم الكمبيوتر).
وأوضحت إدارة المجلس الصحي أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 أكتوبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 أكتوبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)