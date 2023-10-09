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من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير

وظائف شاغرة لدى الهيئة السعودية للمهندسين

الإثنين ٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٦ مساءً
وظائف شاغرة لدى الهيئة السعودية للمهندسين
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض، وبفروعها في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف هيئة المهندسين

وأبرزت الهيئة السعودية للمهندسين، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي متابعة وتقييم (الرياض).

– أخصائي تطوير أعمال (الرياض).

– أخصائي تخطيط استراتيجي (الرياض).

– أخصائي شراكات (الرياض).

– مصور فيديو ومونتير​ (الرياض).

– مصور فوتوغرافي​ (الرياض).

– أمين مستودع (الرياض).

– منسق (الرياض).

– أخصائي علاقات عامة ​​(جدة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة السعودية للمهندسين، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 أكتوبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى يوم الأحد الموافق 15 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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