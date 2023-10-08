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وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للموانئ

الأحد ٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٩ مساءً
وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للموانئ
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الهيئة العامة للموانئ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة العامة للموانئ

وأبرزت الهيئة العامة للموانئ، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي جودة السلامة والصحة المهنية والبيئة.

– محلل أول قسم السلامة والصحة المهنية والبيئة.

– مدير قسم البيئة والاستدامة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة العامة للموانئ، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 أكتوبر 2023م.

وأفادت الهيئة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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