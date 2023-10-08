وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بجازان

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة الملكية في منطقة جازان.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية

وأبرزت الهيئة الملكية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي المنشآت المتوسطة والصغيرة أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة الصناعية، الهندسة الكيميائية، الاقتصاد، المالية).

– ضابط الميناء: شهادة الدبلوم في تخصصات: (ملاحة بحرية، موانئ ونقل بحري).

– مشرف عقود: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، الإدارة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة الملكية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 أكتوبر 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 22 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)