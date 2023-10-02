وظائف شاغرة لدى بوبا العربية في 3 مدن

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أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الخبر، وجدة، والرياض.
وبيّنت شركة بوبا العربية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير أول التسعير (الخبر).
– مدير أول الحوكمة (جدة).
– موظف مبيعات (جدة).
– موظف مبيعات (الرياض).
– مدير السياسات المالية والامتثال (جدة).
– أخصائي إدارة الأداء والمواهب (جدة).
وأوضحت شركة بوبا العربية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 أكتوبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 نوفمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)