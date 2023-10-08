وظائف شاغرة لدى جامعة الملك سعود الصحية وظائف شاغرة في فروع عيادات ديافيرم حساب المواطن: نتائج الأهلية للدورة 71 صدرت وفق الشروط الجديدة محددات جديدة لدعم حساب المواطن حد الدخل المانع لا يتجاوز 20 ألف ريال تطبيق زيادة معاش الضمان الاجتماعي اعتبارًا من الدفعة 23 5000 ريال حد أقصى لمعاش الضمان الاجتماعي أمر سامٍ بإنشاء محمية ملكية باسم الإمام فيصل بن تركي عبدالعزيز بن سلمان: التشغيل التجريبي لـ مقطورات هيدروجين الأسبوع المقبل زيادة الحد الأدنى الأساسي لمعاش الضمان الاجتماعي 20 % إضافة محددات جديدة في حساب المواطن مع استمرار الدعم الإضافي
أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الجامعة في كل من الرياض، وجدة، والأحساء.
وبيّنت جامعة الملك سعود، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي علاقات إعلامية (الرياض).
– مسؤول تطوير الأعمال (الرياض).
– مصور طبي (الرياض).
– أخصائي مختبرات (الرياض).
– مسؤول مختبر (الرياض).
– مساعد باحث أول (الرياض).
– منسق أبحاث (جدة).
– عالم أبحاث اول (الأحساء).
وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 23 ربيع الأول 1445هـ، ويستمر التقديم حتى يوم الأربعاء الموافق 3 ربيع الثاني 1445هـ.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا)