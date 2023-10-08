وظائف شاغرة لدى جامعة الملك سعود الصحية

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الجامعة في كل من الرياض، وجدة، والأحساء.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود

وبيّنت جامعة الملك سعود، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي علاقات إعلامية (الرياض).

– مسؤول تطوير الأعمال (الرياض).

– مصور طبي (الرياض).

– أخصائي مختبرات (الرياض).

– مسؤول مختبر (الرياض).

– مساعد باحث أول (الرياض).

– منسق أبحاث (جدة).

– عالم أبحاث اول (الأحساء).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 23 ربيع الأول 1445هـ، ويستمر التقديم حتى يوم الأربعاء الموافق 3 ربيع الثاني 1445هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا)