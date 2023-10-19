وظائف شاغرة لدى روشن للتطوير العقاري

أعلنت شركة روشن للتطوير العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في كل من جدة، والرياض.

تفاصيل وظائف روشن العقارية

وأبرزت شركة روشن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول إدارة العلامات التجارية.

– مدير المشاريع الخاصة.

– أخصائي أول تطوير الأداء.

– مدير إدارة الأحداث.

– أخصائي وسائل التواصل الاجتماعي.

– مدير أول واجهة التصميم.

– مدير أول المشتريات المؤسسية.

– أخصائي أول حلول التدريب.

– مدير إدارة الموارد والنفايات.

– أخصائي إدارة أصحاب المصلحة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة روشن، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 أكتوبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)