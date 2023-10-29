وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة الاتصالات السعودية، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير قسم أداء العمليات التشغيلية والتقارير: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (المالية، الاقتصاد، إدارة الأعمال).
– خبير رئيسي أداء البنية التحتية البنية التحتية والتقارير: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، الاقتصاد).
وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 أكتوبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)