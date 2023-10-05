وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع في 4 مدن

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية وأمنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من ينبع، والجبيل، وجازان، والرياض.
وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس السلامة (ينبع).
– أخصائي أول/ إدارة التكنولوجيا والتراخيص (الجبيل).
– رئيس قسم مبيعات (الجبيل).
– فني ميكانيكي (جازان).
– مشرف أول الأمن (الرياض).
– مهندس أول معدات دوارة (الجبيل).
– ممثل مبيعات (الرياض).
وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 أكتوبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)