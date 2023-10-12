وظائف شاغرة لدى شركة الخدمات الأرضية

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أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.
وأبرزت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– وكيل الفواتير: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.
– مدير التدقيق المؤسسي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال)، ويفضل شهادة الماجستير.
وأوضحت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 أكتوبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)