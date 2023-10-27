وظائف شاغرة لدى شركة الفنار

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أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محاسب عام.
– مهندس كهرباء.
– مطور أول.
– أخصائي موارد بشرية.
– مهندس تصميم أول.
– مهندس نظم.
– مهندس إنتاج/ مصنع الكابلات.
– مهندس مبيعات.
– مهندس إنتاج أول/ مصنع القوالب.
– مدير تنفيذ المشروع.
وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 أكتوبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)