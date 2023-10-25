وظائف شاغرة لدى شركة تبوك الدوائية

أعلنت شركة تبوك الدوائية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وتبوك.

تفاصيل وظائف تبوك الدوائية

وبيّنت شركة تبوك الدوائية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– موظف الخزينة (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية، الاقتصاد).

– مشرف الجودة (تبوك): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة تبوك الدوائية، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 أكتوبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)