وظائف شاغرة لدى شركة تحكم

أعلنت الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل “تحكم”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة تحكم

وبيّنت شركة تحكم، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي التصميم التنظيمي: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الموارد البشرية، أو ما يعادلها.

– أخصائي الجودة/ الأنظمة: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة تحكم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)